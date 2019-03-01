Лидер фракции ЛДПР в Алтайском краевом законодательном собрании Владимир Семенов усомнился в эффективности и целесообразности нынешнего формата журнала "Местное самоуправление на Алтае", который финансируется из бюджета.

Об этом народный избранник высказался на минувшей сессии АКЗС, когда депутаты поменяли кадровый состав редакции указанного издания.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, при рассмотрении данного вопроса Владимир Семенов высказался относительно работы данного СМИ.

"Девяносто с лишним страниц мелованной дорогой бумаги. Журнал выходит раз в два месяца. У нас теперь есть министр цифрового развития – и есть такая абсолютно неактуальная дорогущая вещь. Редакция не думает о том, что это должно быть электронное издание? Что им должны пользоваться больше, чем полторы тысячи людей, а информация может быть более оперативной – не раз в два месяца, а, может быть, раз в два дня?", – задался вопросами лидер фракции.

Таким образом, по мнению депутата, издание станет более актуальным, а также сократятся расходы на его содержание.