Синоптики прогнозируют в Алтайском крае теплые, но мокрые выходные – местами в регионе возможно затопление низменных мест.

Синоптики опубликовали штормовое предупреждение, сообщая: "В Алтайском крае днем 3 марта, сутки 4 и 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +1... +7 градусов, в предгорьях до +8...+13 градусов. В отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега, днем временами с дождем, 5 марта местами сильные осадки, что будет способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа".

При этом, если в субботу, 2 марта, в регионе ожидается несильный ветер скоростью до восьми метров в секунду, то уже в воскресенье, 3 марта, ожидается его усиление до 18 метров.

Также следует отметить, что, несмотря на высокие дневные температуры воздуха в дневное время, ночью в ближайшие несколько суток будет весьма холодно – местами столбики термометров опустятся вплоть до -15 градусов.