Президент России Владимир Путин заявил, что государство намерено продолжить мероприятия по улучшению условий жизни и работы женщин, сообщается на сайте Кремля.

"Подчеркну, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их личностной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание вопросам поддержки института семьи, материнства и детства", – подчеркнул Путин в своем приветствии к участникам, организаторам и гостям Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов".

Путин напомнил, что в России женщины работают в различных отраслях экономики, успешны в решении производственных задач, занимают лидирующие позиции в своей профессиональной деятельности.

Также Путин, пользуясь случаем, поздравил женщин с приближающимся праздником – Международным женским днем.

Международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. На него прибыли гости из 16 стран и 39 субъектов РФ.