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"Механизмы есть": эксперты обсудили, как решить проблему транспорта в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Совещание с участием политиков и перевозчиков состоялось на площадке "Единой России"

Фото: "Барнаульский автобус"

Проблемы общественного транспорта в Барнауле, изношенность автопарка, а также необходимые изменения на уровне законодательства в данном вопросе, обсудили на специальном совещании, которое состоялось 1 марта на площадке партии "Единая Россия". Инициатором собрать за одним столом представителей различных ветвей власти, перевозчиков и экспертов стал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

По словам парламентария, поводом для инициативы провести срочное совещание стали несколько резонансных случаев, произошедших с детьми в Барнауле. Так, в феврале школьницу, которая не имела при себе денег, высадили из автобуса ночью в мороз. Даниил Бессарабов от лица барнаульцев, которые в последнее время активно присылают ему в социальные сети жалобы на работу транспорта города, выразил обеспокоенность, что резонансные случаи в краевой столице стали происходить с большой регулярностью. Парламентарий вспомнил шокирующий инцидент 2013 года, когда 29-летнего инвалида высадили на конечной остановке в тридцатиградусный мороз. В результате обморожений молодой человек, спустя некоторое время, скончался в больнице.

Сейчас фактически у водителей и кондукторов нет четких алгоритмов, что делать, если ребенок по каким-либо причинам не может рассчитаться за проезд. Одна из инициатив партии "Единая Россия" в этом вопросе на законодательном уровне – запретить высаживать школьников до 16 лет в Алтайском крае из автобусов.

Как пояснила депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова, наш регион может взять за основу передовой опыт Санкт-Петербурга и Московской области, где случаи безбилетного проезда детей фиксируются для последующей оплаты родителями. При этом необходимо продумать все механизмы, чтобы после всех законодательных инициатив не допустить того, чтобы все дети смогли ездить в автобусах бесплатно.

Заместитель Секретаря краевого отделения партии, руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько напомнил, что на днях партия подписала специальное соглашение о сотрудничестве с Общероссийским объединением пассажиров в рамках нового совместного проекта "Пассажир в приоритете", направленного на контроль качества пассажирских перевозок в регионе.

"Как только мы запустили этот проект – нам сразу стали поступать обращения от барнаульцев. Многие жалуются на задержку маршрута и хотят качественного предоставления услуг", – обратился Денис Голобородько к перевозчикам.

Генеральный директор предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс" Олег Яблинский рассказал, что бывают и другие случаи, о которых не пишут в СМИ и социальных сетях. Иногда наоборот подростки в ультимативной форме отказываются платить за проезд, ведут себя по-хамски, и кондукторы порой не знают, как им поступать. Олег Яблинский напомнил, что около 10 лет назад стоимость проезда составляла всего 7 рублей при стоимости ГСМ 7 рублей за литр. В этот период времени, при поддержке краевых и городских властей, регулярно обновлялся автопарк. Сегодня некоторые перевозчики работают в убыток. Стоимость топлива за 10 лет выросла в 6-7 раз, а зарплаты сотрудников при этом не растут. Многие водители уходят в другие отрасли, а также переезжают в соседние регионы, где зарплата водителя автобуса, к слову, составляет более 40 тысяч рублей в месяц. 

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что по факту высаживания девочки вечером из автобуса в мороз, правоохранительными органами уже заканчивается проверка. Выяснилось, что информация, опубликованная об инциденте в социальных сетях, не совсем соответствует действительности. Как оказалось, девочка вышла якобы самостоятельно и на другой остановке. При этом министр признал острую проблему порою хамского отношения кондукторов к пассажирам. Из-за низкой заработной платы в отрасли текучка кадров по Барнаулу составляет около 40%. Это сказывается на качестве оказания услуг. Александр Дементьев сообщил, что по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, ведомство сейчас разрабатывает специальную программу по сохранению общественного транспорта в муниципалитетах. Особенно остро проблема существует в районных центрах, где люди из одного села в другое могут добраться только на такси.

Наталья Кувшинова напомнила всем и о другой проблеме – изношенности автопарка. Так, недавно она направила письмо на имя председателя правительства страны Дмитрия Медведева с инициативой разработать государственную программу обновления общественного транспорта.

В качестве удачного примера депутат привела историю с троллейбусным парком Севастополя, который был полностью обновлен в 2015 году. По словам парламентария, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщений между небольшими поселениями. Наталья Кувшинова уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния. В Барнауле средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации 15 лет. Изношенность почти 90%. Причем парк не обновлялся уже почти 5 лет. Автобусы же не закупались в городе 6 лет. Для того чтобы обновить 360 автобусов большого и среднего класса, перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей. Учитывая то, что к 1 июля многим предпринимателям необходимо установить в транспортных средствах тахометры, в одиночку – без помощи государства и муниципалитета – перевозчики самостоятельно в ближайшие годы вряд ли смогут начать покупать новые автобусы. 

"При убитом общественном транспорте качества перевозок нам не достичь", – сообщила Наталья Кувшинова.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов призвал участников круглого стола составить специальную "дорожную карту" – как повысить качество обслуживания пассажиров.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.03.2019 17:02
- гость -

Олег Яблинский напомнил, что около 10 лет назад стоимость проезда составляла всего 7 рублей при стоимости ГСМ 7 рублей за литр.

Олежек проснись. Такие цифры были не 10 лет назад.

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1.03.2019 17:18
- гость -

БарнаулПассаЖИРРРРтранс совсем уже зажрались!!!! До той же Власихи, лесного проезд как и везде, ибо это Индустриальный район, а до Лебяжки уже в 1,5 раза дороже!!! Хотя по всем картам это Центральный район. Уже с жиру бесятся. Когда же Центральный и Лебяжка станут НА ПРАКТИКЕ относится к городу, а не только на картах(((((((

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