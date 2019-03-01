Снег рухнул с крыши на автомобили в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Сегодня в 7:35 с крыши на проспекте Космонавтов, 31 просто рухнул снег. Сила удара была слышна через закрытые окна. В итоге у "Нексии" помят капот, у "Нивы" разбито лобовое стекло", – говорится в сообщении.

Также автор заметки добавляет, что лишь пару дней назад местные жители звонили в управляющую компанию с просьбой почистить крышу от снега.