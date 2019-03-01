Вице-премьер Ольга Голодец на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке заявила, что женщины в России получают заработную плату ниже уровня оплаты труда мужчин, передает ТАСС.

По данным Голодец, средняя зарплата россиянок составляет 70% от средней зарплаты мужчин.

"Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в России составляет 70% от средней заработной платы мужчин. При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин", – подчеркнула Голодец.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил на втором Евразийском женском форуме, что в 2017 году разница между зарплатами мужчин и женщин составляла 28,3%, а в 2001 году – 36,8%. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила гендерный разрыв по оплате труда в 26%.