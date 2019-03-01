Доследственная проверка проводится в Алтайском крае в связи с пропажей 16-летнего подростка — местонахождение молодого человека не известно с 24 февраля.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, с заявление о пропаже ребенка обратились его родственники. По их словам, 24 февраля молодой человек выехал из Барнаула в поселок Прудское.

Оттуда юноша намеревался пешком дойти до села Чернопятово Павловского района.

"Последний раз он выходил на связь вечером этого же дня. В связи с тем, что в населенном пункте подросток так и не появился и до настоящего времени его местонахождение не установлено, следственными органами СКР по краю зарегистрирован материал доследственной проверки", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и местонахождение подростка. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефону 8 (3852) 29-80-94 или 02.