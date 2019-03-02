Суббота, 2 марта, в Алтайском крае выдастся теплой, но весьма промозглой, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, в утренние часы изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в крае составят -3...+2 градуса, местами в предгорных районах будет до +8 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице столбики термометров покажут 0...+2 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.