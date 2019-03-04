Фото: terriblerealestateagentphotos.com

Агентам недвижимости, чаще всего, конечно, западным, в силу своей профессии встречаются довольно смешные и даже пугающие интерьеры. Фотографиям таких домов и квартир даже посвящен целый блог в интернете.