В школе села Новомихайловка (входит в Барнаульский городской округ) вечером 28 февраля обвалился козырек, который защищал школьное крыльцо от снега и дождя. В этот момент в школе уже никого не было, и к счастью, никто не пострадал. Фотографии происшествия в редакцию ИА "Амител" прислали родители учащихся, которые также сообщили, что администрация учреждения обратилась к папам учеников с просьбой помочь восстановить сооружение. Родителей волнует, насколько опасно сейчас отпускать детей в эту школу и в каком состоянии находится само здание этого учебного заведения, раз даже козырьки не выдерживают.



Козырек рухнул в школе. Фото читателя специально для Amic

В пресс-службе администрации города ИА "Амител" пояснили, что козырек был сооружен самими родителями, сейчас его демонтируют и никакой опасности для детей больше нет:

"Несколько лет назад сами родители проявили инициативу и выполнили облегченную конструкцию этого козырька, и видимо, либо закрепили не надежно, либо сама конструкция оказалась несовершенной и обвалилась. Ее сейчас демонтируют, никакой угрозы для детей она не представляет. Кроме того, в комитете по образованию города Барнаула заверили, что в этом году во время подготовки к новому учебному году в школе будут проводиться ремонтные работы и этот вопрос, в том числе, будет решен."