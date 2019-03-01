Дерипаска под санкциями стал богаче на $1 млрд и вернулся в топ-500

Российский миллиардер Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира, сообщает телеканал "360" со ссылкой на обновленные данные, опубликованные в Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, Дерипаска стал богаче на 1,07 млрд долларов. Теперь его состояние составляет 3,93 млрд долларов. С такими активами Дерипаска занял 490-ю строчку рейтинга.

28 января 2019 года Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски. Это вызвало большую критику в адрес американского ведомства.

Дерипаску обогнали другие россияне. Так, Сулейман Керимов расположился на 483-й строчке почти с 3,97 млрд долларов. На 480-м месте списка оказался Вячеслав Кантор, активы которого составляют почти 3,98 млрд. Сергей Галицкий с 4,06 млрд занял 464-ю строчку, а Андрей Гурьев с 4,26 млрд оказался на 431-й строчке.

Самым богатым россиянином Bloomberg считает Владимира Потанина. Его состояние оценивается в 21,3 млрд долларов, что позволило ему занять 35-ю позицию в общемировом списке. Леонид Михельсон обладает 19,9 млрд – 42-я строчка. Третий самый состоятельный россиянин – Владимир Лисин. У него 19,3 млрд, которые позволили ему расположиться на 44-й строчке. Всего же в этом рейтинге 25 россиян.

Самым богатым человеком планеты считается Джефф Безос – 136 млрд долларов. На втором месте – Билл Гейтс с 98,5 млрд. На третьем – Уоррен Баффет, у которого 82,8 млрд.