Российские лыжники заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли второе место в эстафете 4 по 10 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает телеканал "360".

Первые два этапа гонки прошли классическим стилем, заключительные — коньковым. Во время первой части гонки в австрийском Зеефельде шел сильный дождь.

Ларьков начал не очень удачно, но быстро нагнал группу лидеров. В итоге на первую передачу эстафеты он пришел практически одновременно с командами Норвегии и Германии. К следующей передаче тройка лидеров изменилась, но на этот раз Норвегия (Мартин Сундбю), Финляндия (Ийво Нисканен) и Россия (Александр Бессмертных) сумели добиться 10-секундного перевеса.

"Хорошо, что не отстал. Если бы кто-то убежал на 30 секунд — это был бы нонсенс. Все классисты собрались на этом этапе, все ровно", — высказался Бессмертных в эфире "Матч ТВ" о своем этапе.

На третьем этапе Большунов, для которого это была последняя гонка на чемпионате мира, практически все время держал на себе тройку лидеров, диктуя свой темп. Его выдержал только норвежец Сьюр Рете, а финн Матти Хейккинен отстал на 17 секунд.

Кульминацией эстафеты стало противостояние Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо, который весь этап держался за россиянином, но не обгонял его. В отрыв Клебо ушел на последнем круге, причем на финише он составил 38,8 секунды. Третьими стали французы.

Для сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.