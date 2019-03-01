Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, освободили из-под стражи, пишет РБК со ссылкой на адвоката Дерева Руслана Коблева.

Дерев проходит свидетелем по делу Рауфа Арашукова, который обвиняется в том числе в убийствах лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По версии следствия, это могло быть следствием борьбы за руководящие места между семьей Арашуковых и сторонниками Деревых.

По словам Коблева, решение об освобождении из-под стражи приняли в Мосгорсуде: "Суд освободил Дерева в зале суда, признав, что отсутствуют основания содержать его под арестом. Он освобожден вообще без меры пресечения".

Теперь, как надеется адвокат, его подзащитный будет госпитализирован и пройдет необходимый ему курс лечения.

Дерева и пятерых его сообщников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2007-2010 годах компании "Меркурий-2" и "Киево-Жураки АПК", подконтрольные бывшему сенатору, заключили контракты на строительство свиноводческих ферм с завышением стоимости работ. С помощью этой махинации им удалось за счет бюджета возместить НДС. Экс-сенатор находился под арестом с марта 2018 года.