Предварительная причина случившегося – поджог / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле в ночь на субботу, 2 марта, более 100 человек были эвакуированы из дома на улице Крупской, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Интернет-сообщество "Барнаул 22" опубликовало фото и видео с место происшествия.

Пожар произошел на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома коридорного типа. Жителей верхних этажей эвакуировали по лестничным маршам, а также через оконные проемы при помощи автолестницы. Администрация Железнодорожного района обеспечила два автобуса для размещения эвакуированных жильцов.

Трудность в тушении пожара составила сложная планировка и перепланировка здания, а также загромождение коридоров старой мебелью.

"Удалось не допустить гибели и травмирования людей, через 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Всего из дома было эвакуировано 110 человек, из них 16 детей", – говорится в сообщении ведомства.

Предварительная причина случившегося – поджог. На месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД, ГУ МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.

Всего на месте происшествия от территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края было задействовано 67 человек и 23 единицы техники. Из них от МЧС России 44 человека и 16 единиц техники.