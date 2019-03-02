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Житель Крыма объяснил, зачем облил зеленкой депутата Госдумы

, ИА "Амител"
Депутату плюнули в лицо, обругали, облили зеленкой и ударили тростью
Мужчина заявил, что изначально не хотел применять зеленку / Фото: donetsk24.su

Мужчина заявил, что изначально не хотел применять зеленку / Фото: donetsk24.su

Житель Крыма Игорь Никитенко, который плеснул зеленкой в депутата Госдумы Михаила Шеремета, заявил, что был в этот момент на эмоциях, сообщает РИА "Новости".

Нападение агрессивного молодого человека, по словам Шеремета, произошло 27 февраля в Джанкое во время приема граждан. Депутату плюнули в лицо, обругали, облили зеленкой и ударили тростью. Полицейские, попытавшиеся урезонить дебошира, также подверглись атаке с его стороны. Конфликт был погашен, при этом, как подчеркнул Шеремет, сам он противника не бил.

Никитенко пояснил, что причиной конфликта стало отсутствие помощи со стороны депутата около двух лет назад его ныне покойной жене. Женщина страдала от почечной недостаточности, ей необходимо было оформить документы для получения вида на жительство.

"Сначала я плюнул в него, после чего началась потасовка. На мне порвали футболку, отобрали мою трость для незрячих. Потом мы словесно ругались. Я не нанес им ни одного удара, не одной царапины, кроме того, что плюнул и вылил зеленку. Это было на эмоциях, когда меня разозлили. Изначально я не хотел применять зеленку", — заявил Никитенко.

Сейчас молодой человек находится в больнице с жалобами на головокружение и тошноту. По его словам, во время стычки он получил ссадины головы. Он подчеркнул, что не ждет извинений от Шеремета и не будет предъявлять ему претензий. Между тем он подал в полицию заявление о телесных повреждениях.

В полиции и управлении Следственного комитета России ситуацию пока не прокомментировали.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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