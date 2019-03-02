Российский боец Александр Емельяненко, который пьяным разъезжал между Кисловодском и Минеральными Водами, был задержан и сейчас суд решает, какое наказание ему назначить. Между тем, как стало известно телеканалу "360", сотрудникам полиции угрожают наказанием.

Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, полицейских о происходящем заранее предупредили и попросили закрыть глаза, а тем, кто все-таки решил исполнить свой долг, теперь угрожают.

В частности, по словам источника, тем, кто остановил спортсмена и снял задержание на видео, грозят увольнением. Он также подчеркнул, что из-за Емельяненко проблемы возникли у всего отделения ГИБДД по Кисловодску.

Собеседник телеканала отметил, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии, еще когда отправился встречать друга в аэропорт Минеральных Вод. Несмотря на уговоры со стороны приятеля, Емельяненко снова решил сесть за руль, чтобы отвезти того в Кисловодск. В это же время полицейских Минеральных Вод и Кисловодска, как он отметил, предупредили о возможных рисках и попросили спортсмена не останавливать. Однако того все-таки решили задержать, когда он припарковал свой "золотой" Mercedes в неположенном месте, а после, спасаясь от правоохранителей, ехал по тротуару и в итоге наехал на другой автомобиль.

Сейчас Кисловодский суд решает вопрос об административном аресте Емельяненко. Его обвиняют в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.