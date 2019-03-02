Интернет-сообщество "Барнаул 22" опубликовало видео, подготовленное в начале 1990-х годов для телекомпании ТВ "Сибирь", которая была популярна в столице Алтайского края почти 30 лет назад.

Журналист с микрофоном спрашивал у жителей Барнаула, когда они последний раз испытывали чувство радости. К примеру, милиционер у дороги улыбаясь рассказал, что последний раз это было, "когда нам добавили немножко зарплату".

ТВ "Сибирь" — первая независимая телекомпания СССР и России. Существовала с 1989 по 1993 год в городе Барнауле — столице Алтайского края. Зона вещания — Барнаул. Передачи телекомпании выходили на третьей кнопке краевого телевиденияпо окончании официального вещания и отличались политической остротой и злободневностью. Телекомпания НТВ использовала учредительные документы ТВ "Сибирь" при регистрации.