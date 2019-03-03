Бывшего министра финансов ДНР Александра Тимофеева задержали российские спецслужбы в Ростове-на-Дону, сообщает donday.ru.

47-летнего мужчину доставили на допрос в Москву. Официальной информации о расследовании в отношении Тимофеева пока не поступало.

Известно, что ранее директор ООО "Колос Д" Вадим Савенко обвинял донецкого чиновника в захвате своего агропромышленного предприятия.

Он требовал возмещения 850 млн рублей, которые потерял якобы из-за действий Тимофеева.

Напомним, что Александр Тимофеев был соратником главы ДНР Александра Захарченко. Сначала он командовал одним из боевых подразделений.

В 2014-м стал депутатом Народного Совета ДНР, а 12 ноября того же года его назначили министром финансов и сборов республики.

Во время теракта в кафе "Сепар" Тимофеев был рядом с Захарченко и получил тяжелые ранения.

Новый врио главы ДНР Денис Пушилин снял Тимофеева со всех его постов. После этого опальный чиновник переехал в Ростов-на-Дону, где жил вплоть до задержания.