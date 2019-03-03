Стали известны подробности задержания силовиками начальника следственного отдела МВД Бердска, сообщает Бердск-Онлайн.

По информации издания, замначальника бердского отдела МВД России по Новосибирской области оказал сопротивление, попытавшись уничтожить свой телефон.

Сначала он разбил его, а потом попытался выбросить в окно, но не осуществил задуманное благодаря оперативному вмешательству участвующих в операции правоохранителей.

Уточняются сведения и о предполагаемом преступлении, в котором подозревают высокопоставленного полицейского и его коллегу.

По неподтвержденной информации, следователи получили данные о продаже подозреваемыми автомобиля задержанного в Бердске наркоторговца.

Машина была одним из доказательств преступления и подлежала соответствующему хранению.

Своей вины мужчина не признает. Он задержан на двое суток. Затем меру пресечения определит суд. Не исключено, что следствие будет настаивать на дальнейшем содержанием под стражей.

Второй фигурант уголовного дела по хищению в особо крупном размере с использованием служебного положения сейчас находится под подпиской о невыезде.