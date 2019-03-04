Подробности аварии с участием пассажирского автобуса и трех автомобилей в Барнауле сообщили порталу Amic.ru в ГИБДД.
По предварительной информации, ДТП случилось в 09:02 по адресу: улица Юрина, 247. Участниками аварии кроме пассажирского автобуса стали автомобили "Нива", Mitsubishi и Honda.
В результате столкновения пострадал водитель отечественного автомобиля. На месте аварии ему оказана медицинская помощь.
В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Комментарии
И что в этом подробного?
2
4.03.2019 11:02
Я
это АМИК так посетителей завлекает... главное вбросить.... (громкий заголовок)
заголовок в стиле "амик"...
День удался с утра..И авария с участием общественного транспорта и прорыв трубы очередной...Руководству города и края самим это не набило еще оскомину???Очевидно,что ситуация вышла из-под контроля.Проезд подняли:где хоть один новый автобус,где он???Осенью отрапортовали ,что город готов к зиме,где эта готовность???
Город прорывов и аварий