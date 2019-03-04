Барнаульский "Алтай" завершил второй этап первенства Высшей хоккейной лиги домашними матчами.

Заключительные поединки турнира против команды из Набережных Челнов состоялись в минувшие выходные в Барнауле.

В воскресенье хозяева площадки уступили в основное время со счетом 1:4. За день до этого барнаульцы победили в серии послематчевых буллитов.

Таким образом, "Алтай" завершил второй этап турнира на седьмом месте. Впереди у команды матчи плей-офф.

В четвертьфинальной серии до трех побед алтайские хоккеисты сыграют с "Мордовией". Два стартовых поединка состоятся 9 и 10 марта в Саранске. 13 и, если потребуется, 14 марта команды встретятся в Барнауле.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят так: ХК "Ростов" – "Красноярские Рыси"; "Кристалл" (Саратов) – "Юниор" (Курган); ХК "Чебоксары" – "Челны" (Набережные Челны).