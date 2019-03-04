Фото: пресс-служба партии КПРФ

Акции протеста под названием "Нет социальному террору" прошли в Барнауле и Новоалтайске в минувшие выходные, 2 и 3 марта. Жителей этих городов собирали коммунисты.

Так, на акции в Барнауле собралось около 200 человек. Коммунисты говорили с трибуны о пенсионной реформе, растущих налогах, тарифах и ценах. Они традиционно призвали национализировать природные ресурсы, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, отменить пенсионную реформу, снизить тарифы на коммунальные услуги, прекратить закрытие школ и больниц в Алтайском крае, прекратить преследования лидеров народно-патриотических сил Геннадия Зюганова и Павла Грудинина и других политических активистов, уточнили в пресс-службе партии.

В Новоалтайске на митинг, по оценке партии, пришло около 300 человек. Здесь выступали представители нескольких микрорайонов Новоалтайска, а также жители Первомайского района, которые рассказали о своих проблемах. Люди жаловались на оптимизацию школ, плохие дороги, отсутствие газа и освещения на улице, растущие коммунальные тарифы.

Участники акции потребовали отменить пенсионную и "мусорную" реформы, реализовать программу КПРФ по выводу страны из кризиса.