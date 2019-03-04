Фото: пресс-служба партии КПРФ
Акции протеста под названием "Нет социальному террору" прошли в Барнауле и Новоалтайске в минувшие выходные, 2 и 3 марта. Жителей этих городов собирали коммунисты.
Так, на акции в Барнауле собралось около 200 человек. Коммунисты говорили с трибуны о пенсионной реформе, растущих налогах, тарифах и ценах. Они традиционно призвали национализировать природные ресурсы, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, отменить пенсионную реформу, снизить тарифы на коммунальные услуги, прекратить закрытие школ и больниц в Алтайском крае, прекратить преследования лидеров народно-патриотических сил Геннадия Зюганова и Павла Грудинина и других политических активистов, уточнили в пресс-службе партии.
В Новоалтайске на митинг, по оценке партии, пришло около 300 человек. Здесь выступали представители нескольких микрорайонов Новоалтайска, а также жители Первомайского района, которые рассказали о своих проблемах. Люди жаловались на оптимизацию школ, плохие дороги, отсутствие газа и освещения на улице, растущие коммунальные тарифы.
Участники акции потребовали отменить пенсионную и "мусорную" реформы, реализовать программу КПРФ по выводу страны из кризиса.
Комментарии
Судя по плакатам, "коммунисты" за царя и его наместников, но против грабительской политики, проводимой ими.))
О, а Грудинин с каких пор стал ярым коммунистом? Или это новый Савва Морозов?
вчера в районе обеда человек 5 стояли с флагами возле Мира, это митинг?
ввести прогрессивную шкалу налогообложения
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Владимир Владимирович и его друзья этого боятся как черти ладана. А все остальное, что горлопанили коммунистические соглашатели большой болт. Так что устроили, бурю в стакане.
Да кто же Зюганова преследует?! Четверть века пригретый обласканный. Геннадий Андреевич уже столько времени умудряется создавать очень удобную для власти оппозицию. Его никто не тронет никогда, он очень ценен для правящего класса.