Алтайские эксперты обсудили меры по борьбе с ложными сообщениями о минировании. В совещании приняли участие представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и прокуратуры. Мероприятие было проведено 27 февраля в связи с прошедшей и продолжающейся волной сообщений о минировании школ, больниц, торговых центров и других учреждений.

По словам депутата Госдумы Олега Быкова, совершение преступлений по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" чаще всего совершается лицами, которые в качестве своего мотива не имеют желания дестабилизировать обстановку.

"Мы можем говорить о том, что чаще всего такими субъектами выступают либо несовершеннолетние граждане, также такие преступления совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения, определенный процент приходится на лиц с неустойчивой психикой", – сказал Олег Быков.

Старший уполномоченный представитель управления ФСБ РФ по Алтайскому краю Александр Кышов высказал мнение, что имеющиеся санкции за ложные сообщения о минировании слабоваты и их необходимо ужесточить.

Алтайский думец Олег Быков с ним согласился, добавив, что возможно в доработке нуждается и профилактическая составляющая. Хулиганы, которые дают ложные сообщения о терроризме, уверены, что их не найдут и не накажут.

Предложил ужесточить санкции по этим преступлениям и врио начальника Алтайского линейного управления МВД РФ на транспорте Сергей Окороков. По его словам, в 2018 году было зафиксировано два ложных сообщения о терроризме, по обоим были возбуждены уголовные дела. В 2017 году таких сообщений было 14.

"Санкции по части 1 статьи 207 носят слабый характер. В 2017 году у нас было 14 сообщений о ложном минировании, по пяти из них были возбуждены уголовные дела и все пять сообщений поступили от одной гражданки, она получила срок в колонии поселения, 1 год 8 месяцев, там и умерла. Эти санкции позволяют гражданам сообщать ложную информацию, пользуясь тем, что наказание будет мизерным. Считаю, что надо санкции по данному направлению поднять", – подчеркнул Окороков.

И.о. начальника отдела по надзору за дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края Максим Романычев в свою очередь заявил, что ужесточение санкций по таким преступлениям не требуется.

"Я не думаю, что хулиганы перед тем, как позвонить, открывают УК и смотрят, какая там санкция. И даже если 10 лет лишения свободы будет, они не перестанут звонить. Целесообразнее ввести статью за повторное совершение преступления именно для такой категории граждан, из хулиганских побуждений. И там уже установить повышенные штрафные санкции и лишение свободы на больший срок", – считает Романычев.

Важную информацию на совещании предоставил заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Алтайскому краю Эдуард Ретенгер. Он сообщил, что электронные письма о "минировании" поступали из Королевства Бельгия, Мюнхена и Москвы.

Первое сообщение о "минировании" вздуборажило регион 28 января. Тогда сообщения о готовящемся взрыве были разосланы в 48 объектов системы образования и здравоохранения, расположенных на территории Барнаула.

"Установлено, что рассылка осуществлялась с территории Королевства Бельгия, из Брюсселя. Эвакуации подвергнуто 7324 человека. В этот же день была рассылка на территории города Новоалтайска. По этому факту было возбуждено другое уголовное дело, письма рассылались в шесть объектов системы образования и здравоохранения, рассылка снова шла из Брюсселя. Было эвакуировано 1459 человек", – сообщил Эдуард Ретенгер.

Через несколько дней волна "минирования" дошла до Бийска. Тогда сообщения о взрыве рассылались в 14 объектов. Эвакуации подверглось 2100 человек. Рассылка осуществлялась из города Мюнхена, Германия.

15 февраля сообщения о минировании поступили в Барнаул, Бийск, Зональный и Бийский район. Тогда было эвакуировано 5000 человек. Рассылка осуществлялась из компании Mail.ru в Москве.

Ретенгер также заявил, что в ведомстве столкнулись с проблемой оперативного предоставления информации по таким преступлениям от европейских государств.

"У нас взаимодействие с иностранными государствами четко определено нашими ведомствами, мы общаемся путем запросов, что оперативности не придает. Мне кажется, что должно существовать определенное ведомство, которое сможет получать оперативную информацию по таким преступлениям. Ведь они действительно могут привести к серьезным последствиям. Возможно, стоит расширить компетенции Интерпола", – предположил он.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России Борис Парпиев заявил, что после сообщений о массовом минировании учреждений в Барнауле в ведомстве столкнулись с проблемой эвакуации учеников. Детей пришлось выводить на улицу в аномальный мороз. Спикер предложить проработать вопрос предоставления автобусов для кратковременного размещения там детей до момента, пока родители не заберут их домой.

С еще одной проблемой столкнулись учреждения соцзащиты. Как эвакуировать лежачих и инвалидов из домов престарелых? И как эвакуировать пациентов психоневрологических интернатов?

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов добавил, что с подобной проблемой столкнулись и медицинские учреждения. Под массовую рассылку попали все больницы Бийска. И через некоторое время руководство больницы приняло решение прекратить эвакуацию больных, так как сама эвакуация могла привести к смерти пациентов.

Выходом из этой ситуации может стать усиление профилактических мер. К примеру, усилить защиту самих объектов.