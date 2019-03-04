Китайские ракеты угрожают России не меньше, чем российские Европе, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщают "Известия" со ссылкой на интервью чиновницы в журнале Focus.

По этой причине глава Минобороны в качестве решения проблемы выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предложила включить в договор Китай.

Она выразила уверенность, что с китайцами следует наладить интенсивный диалог, чтобы выстроить продуктивные отношения и заключить итоговое соглашение.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в ДРСМД. Перед этим аналогичное заявление сделали власти США.