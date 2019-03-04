Организаторы приостановили продажу билетов на Евровидение-2019 в Тель-Авиве, сообщает РИА "Новости".
Причиной такого решения стали подозрения по поводу приобретения самых лучших и дорогих мест израильскими знаменитостями по "блату".
На время расследования возможных злоупотреблений распространение билетов приостановлено.
Предполагается, что речь идет об "утечке" сотен билетов, стоимостью в сотни тысяч шекелей (1 евро по текущему курсу равен 4,12 израильского шекеля).
Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Комментарии