Организаторы приостановили продажу билетов на Евровидение-2019 в Тель-Авиве, сообщает РИА "Новости".

Причиной такого решения стали подозрения по поводу приобретения самых лучших и дорогих мест израильскими знаменитостями по "блату".

На время расследования возможных злоупотреблений распространение билетов приостановлено.

Предполагается, что речь идет об "утечке" сотен билетов, стоимостью в сотни тысяч шекелей (1 евро по текущему курсу равен 4,12 израильского шекеля).

Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.