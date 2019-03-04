Прокуратура Барнаула в судебном порядке требует мэрию Барнаула привести в надлежащее состояние, а проще говоря, отремонтировать мост через путепровод в районе Нового рынка. При этом, согласно планам городских властей и регионального Минтранса, объект ждет капитальная реконструкция в 2021 и 2022 годы, на которую потребуется около миллиарда рублей.

Как говорится в заявлении прокуратуры, в связи с ненадлежащим содержанием путепроводов по проспекту Ленина через железнодорожные пути (в районе ТРЦ "Пионер"), находящихся в муниципальной собственности, прокуратурой города ранее вносилось представление об устранении нарушений законодательства при эксплуатации мостовых сооружений.

Однако городские власти не устранили нарушения, поэтому в декабре 2018 года прокуратурой города предъявлен иск в отношении городских чиновников о необходимости начала работ реконструкции путепроводов по проспекту Ленина через железнодорожные пути.

"Решением Центрального районного суда г. Барнаула от 25.02.2019 исковое заявление прокуратуры города удовлетворено. Вопрос приведения в надлежащее техническое состояние мостовых сооружений в границах городского округа остается на контроле в прокуратуре города", – говорится в релизе ведомства.

Ремонт моста через железнодорожные пути в районе Нового рынка в Барнауле начнется в 2021 году и будет продолжаться два года. Планируется, что мост включат в проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который предусматривает с 2019 года капиталоемкие работы.

Реконструкцию данного участка дороги обсуждали уже много лет. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.

Ранее председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев заявлял, что после реконструкции пропускная способность на данном участке вырастет на 30%.

По его словам, сейчас разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, расширение моста (там восьмипролетный и трехпролетный путепроводы, расположенные один за другим, – прим. ред.) до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость работ – 929 миллионов рублей.