Авария случилась на проспекте Коммунистическом / Фото: 04.мвд.рф

Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Горно-Алтайске – авария произошла накануне на проспекте Коммунистическом, сообщили в республиканском МВД.

Известно, что 47-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Chaser, при движении со стороны улицы Чаптынова в направлении автовокзала, не уступил дорогу и допустил наезд на ребенка.

Девочка в момент ДТП пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

"В результате происшествия 11-летняя девочка с полученными травмами была доставлена в республиканскую детскую больницу, не госпитализирована. Водитель автомобиля был трезв", – добавляют в полиции.

По факту аварии проводится проверка.