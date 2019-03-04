На Телецком озере под лед провалилась "Нива", водитель которой нарушил запрет и выехал на территорию водоема, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Трагедия случилась поздним вечером 3 марта. Автолюбитель решил прокатить знакомого по льду озера от Залива Колдор в сторону села Иогач.

Видимо, из-за плохой видимости водитель потерял ориентир и направил автомобиль прямо в трещину.

Из тонущего транспорта сумел спастись только один из людей, находившихся в салоне.

Спасатели обращаются к местным жителям с призывом не выходить и не выезжать на лед, так как в период потепления его слой становится тоньше и опаснее для неосторожных граждан.