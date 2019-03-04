Председатель Центробанка на рабочей встрече с президентом РФ пообещала, что к середине года темпы роста цен снизятся до 4%, сообщает "Звезда".

В ходе обсуждения Владимир Путин напомнил Эльвире Набиуллиной о своем тезисе в послании Федеральному собранию о необходимости снижения инфляции.

По словам руководителя ЦБ, достаточно высокий ее показатель (5%) связан с повышением НДС.

При этом она заверила главу государства, что сделает все возможное, для того чтобы уменьшить уровень инфляции.

"Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года", – заверила Набиуллина.

Также она отметила, что работает и над другими задачами, озвученными Путиным во время послания.

Речь идет о снижении ставок по кредитам, льготной ипотеке для молодых семей и ипотечных каникулах.