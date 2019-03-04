37-летнего жителя Первомайского района обвиняют в развращении школьниц через переписку в социальных сетях, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, гражданин от своего имени знакомился с девочками. Входя к ним в доверие, он уговаривал их отправлять ему свои интимные фотографии, взамен показывая порнографические снимки мужского тела.

За 2015 год жертвами любвеобильного селянина стали 13 несовершеннолетних. Примечательно, что среди них есть жительницы других регионов РФ.

Накануне четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома поставил точку в уголовном деле.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, в том числе развратных действий в отношении лиц, не достигших 14 и 16 лет, насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия, а также изготовлении и обороте при помощи интернета материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.