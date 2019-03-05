Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, исполнивший роль Григора Клигана по прозвищу "Гора" в популярном американском сериале "Игра престолов", установил мировой рекорд в поднятии тяжести, сообщает ТАСС.

Спортсмен и актер в ходе турнира по пауэрлифтингу Arnold Strongman Classic сумел поднять штангу весом 474 кг. Призовой фонд состязания составил 72 тысячи долларов.

Примечательно, что награждал спортсмена другой выдающийся в том числе и по физической форме актер, да еще к тому же и бывший губернатор Калифорнии – Арнольд Шварцнеггер.

"Я доволен, конечно, но мог ведь взять вес в полтонны", — заявил на церемонии награждения пауэрлифтер.

Стоит отметить, что ранее Бьернссон также признавался сильнейшим мужчиной мира, но все-таки более широкую известность он получил благодаря "Игре престолов".

Там он играет злодея – силача, который после раны отравленным копьем в поединке подвергается опытам и превращается в нежить.

Ожидается, что персонаж появится и в восьмом сезоне сериала, который выйдет на экраны уже текущей весной.