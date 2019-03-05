В результате инцидента никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22

Стекла разбились в маршрутном автобусе, а осколки упали на пассажирские кресла в результате аварии, случившейся в Барнауле утром 5 марта.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, ДТП произошло около 09:00 на остановке "Антона Петрова" по улице Малахова в сторону Павловского тракта.

По словам очевидца, столкновение маршрутки №78 с грузовиком произошло в момент, когда автобус отъезжал от остановки.

В результате инцидента никто не пострадал. В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о происшествии в полицию не поступала. Очевидно, участники аварии оформили ДТП самостоятельно.