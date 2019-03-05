Сергей Зверев провел одиночный пикет у Кремля против завода на Байкале

Российский стилист Сергей Зверев в своем Instagram сообщил, что выступил против строительства завода на озере Байкал.
Зверев опубликовал фото своего одиночного пикета на Красной площади. На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках. "Против строительства завода на Байкале", – написано на плакате.
В подписи к фото говорится следующее: "Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!"
Напомним, рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды, которая будет поставляться в Китай. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.
Комментарии
А там, среди геев, нет никого, кому можно дать и чтобы те не дали строить завод?
5.03.2019 15:35
- гость -
А там, среди геев, нет никого, кому можно дать и чтобы те не дали строить завод?
Ты лично проверял, что он Гей?)))
5.03.2019 15:35
- гость -
А там, среди геев, нет никого, кому можно дать и чтобы те не дали строить завод?
5.03.2019 15:41
- гость -
У него просто все вопросы через дать решаются?)))