Бывшую заведующую детским садом в Республике Алтай будут судить по обвинению в присвоении средств, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых окажется 49-летняя женщина. По данным следствия, в период с января 2009 года по декабрь 2010 года в селе Чемал заведующая детским садом "Медвежонок", используя свое служебное положение, путем присвоения похитила денежные средства учреждения на общую сумму более 269 тысяч рублей.

"Женщина представляла в бухгалтерию заведомо ложные сведения о необходимости изготовления бухгалтерских документов о выплате заработной платы лицам, которые в действительности не работали в детском саду", – констатируют в СКР.

Также сообщается, что в августе 2018 года суд уже признал ее виновной в совершении аналогичных преступлений, совершенных в период с января 2011 года по июнь 2014 года. Кроме того, сейчас расследуются эпизоды преступной деятельности женщины, имевшие место в 2016 году. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.