Запрет хостелов в жилых домах принят во втором чтении в Госдуме

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах, который в первом чтении был одобрен еще в мае 2016 года, сообщает RNS.

В документе предлагается дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса положением, запрещающим оказание услуг гостиниц и хостелов в квартирах жилых домов.

Изначально второе чтение запланировали на 21 февраля. Однако после дополнительного обсуждения было принято решение о возврате к редакции документа первого чтения, так как текст, подготовленный к повторному рассмотрению, содержал ряд противоречий с региональным законодательством и Конституцией. Это решение поддержал и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги. Оказывать гостиничные услуги можно только после того, как помещение переведено из жилого в нежилое. Кроме того, необходимо переоборудование – оснащение системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Ранее пояснялось, что закон не запрещает такое переоборудование, однако квартира должна быть расположена либо на первом этаже, либо над нежилым помещением.