Адвокаты Александра Кокорина беспокоятся о его состоянии, рассказав о тот, что у футболиста онемела и потеряла чувствительность нога, однако ФСИН заявляет, что со спортсменом все в порядке, сообщает телеканал "360".

Защитник футболиста Андрей Ромашов заявил, что атмосфера следственного изолятора не дает спокойно восстановиться Кокорину, арестованному по делу о хулиганстве.

По словам юриста, онемение ноги и стало причиной ожогов спортсмена, который перестал чувствовать боль. Ранее он заявлял, что 10 дней назад в изоляторе футболисту сделали электрофорез, так как он не чувствовал боль, это привело к ожогам.

"Но мы сейчас говорим не об ожогах, а об их последствиях. Мы констатируем сам факт онемения ноги. Сейчас ФСИН комментирует, что там просто покраснение, но через 10 дней все пришло в порядок. Но во что дальше выльется это онемение, непонятно", — подчеркнул адвокат.

Начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков заявил, что Кокорину проводили электромиостимуляцию. Он заявил, что сейчас спортсмен не жалуется на свое здоровье и продолжает заниматься в спортзале.

Отмечается, что медицинская процедура была добровольной и была ему необходима из-за травмы колена.