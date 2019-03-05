Королевские скачки в Аскоте, которые с XVIII века посещают правители Великобритании, теперь можно мужчинам посещать в платьях, а женщинам — во фраке и цилиндре, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Daily Mail.

Тем не менее определенный дресс-код все равно существует. В частности, прописана длина юбок, степень открытости платья, а также зафиксированы определенные размеры головных уборов. Отмечается, что эти изменения в регламенте мероприятия были высоко оценены британскими трансгендерами.

Также в инструкции для посетителей содержатся рекомендации по выбору цвета одежды. Так, например, если мужчина все-таки решил посетить мероприятие, то костюм должен обязательно быть либо черного, либо серого цвета.

Королевские скачки в Аскоте — это главное событие в светской жизни Великобритании. Мероприятие проводится с 1711 года. На скачках обычно присутствуют монарх и члены его семьи, поэтому посетители должны строго придерживаться определенного дресс-кода. В этом году скачки пройдут с 11 по 22 июня.