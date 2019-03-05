Bugatti к своему 110-летию выпустила автомобиль стоимостью 11 млн евро

Французский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS к своей 110-й годовщине представил гиперкар La Voiture Noire, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Цена гиперкара, изготовленного в единственном экземпляре, составляет 11 млн евро, говорится в.

Уникальный автомобиль Bugatti уже продан. Его новый собственник неизвестен, в пресс-релизе его называют просто "большим поклонником бренда". Однако источники агентства Bloomberg утверждают, что им стал экс-глава Volkswagen Фердинанд Пьех. Bugatti является одним из 12 брендов Volkswagen Group.

Гиперкар является современной интерпретацией купе Type 57 SC Atlantic, разработанной сыном основателя компании Жаном Бугатти в 1936 году. Главный конструктор Bugatti Ахим Аншайдт с гордостью заявил, что шесть выхлопных труб La Voiture Noire не просто подчеркивают родство с легендарной моделью, но и "ясно дают понять, что перед вами не электромобиль". Все детали изготовлены вручную.

В 2017 году Rolls-Royce выпустила автомобиль Sweptail со стеклянной крышей. Оценочная стоимость единственного экземпляра Sweptail — $12,8 млн, чуть больше 11 млн евро по текущему курсу. А уникальная Pagani Zonda HP Barchetta 2018 года была оценена еще дороже — в $15 млн.