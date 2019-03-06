В Масленицу, когда буквально на каждом углу пекут ароматные блины, придерживаться диеты особенно сложно. Предлагаем пойти на компромисс с собственными установками и приготовить облегченный вариант этого традиционного блюда, заменив или исключив некоторые ингредиенты.

Блины без яиц

Блины без яиц / Фото: рецепты-блинов.рфЧто потребуется?

250 мл молока (нежирного);

250 мл воды;

20 ст. ложек муки;

6 ст. ложек растительного масла без запаха;

3 ст. ложки (без горки) сахара (или заменитель сахара по вкусу);

1 ч. ложка соли;

четверть ложки соды;

четверть ложки уксуса.

Как готовить?

Сыпучие ингредиенты (кроме соды) и масло смешать в одной емкости, постепенно добавляя разведенное водой молоко. Можно использовать блендер. Дать тесту настояться 30-40 минут, а затем добавить гашеную уксусом соду. Тесто получится очень жидким, но благодаря этому блины будут тонкими.

Блины из льняной муки

Блины из льняной муки / Фото: piramida-samara.ru

Что потребуется?

2 яичных белка;

10 гр. растительного масла;

140 мл нежирного молока;

190 мл нежирного кефира;

125 гр. муки из семени льна;

щепотка соли;

треть чайной ложки соды.

Как готовить?

Яичные белки взбить с солью, добавить растительное масло и молоко. Погасить соду в кефире и соединить с остальной массой. После этого небольшими порциями ввести в тесто льняную муку. Смесь должна быть похожа на тесто для оладий. Перед выпечкой оставить тесто на 25 минут.

Блины на газированной воде

Блины на газированной воде получаются тонкими / Фото: polzavred.ru

Что потребуется?

1 стакан сильногазированной минеральной воды;

1 стакан муки;

1 стакан кипятка;

2 ст. ложки растительного масла;

1 щепотка соли;

1 ст. ложка сахара или заменитель сахара по вкусу.

Как готовить?

Муку просеять и смешать с сахаром и солью. Добавить газировку, перемешать и оставить на 30 минут. В кипяток влить растительное масло, а затем добавить смесь в основу для теста. Блины получатся тонкими.

Блины на кефире с отрубями

Блины с отрубями / Фото: razdva-i-gotovo.ru

Что потребуется?

1 ст. нежирного кефира;

2 яйца;

2,5 ст. ложки отрубей;

0,5 ч.л. соды

соль и сахар по вкусу.

Как готовить?

Залить отруби кефиром и дать настояться 1,5 часа. В отдельной миске взбить яйцо, влить его в разбухшие отруби, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Если вы ограничиваете потребление муки, такие блины станут хорошей альтернативой.

Гречневые блины на миндальном молоке



Гречневые блины на миндальном молоке / Фото: covkysom.ruЧто потребуется?

60 гр. гречневой муки;

половина чайной ложки разрыхлителя;

2-4 упаковки стевии (заменитель сахара);

соль на кончике ножа;

половина чашки несладкого ванильного миндального молока.

Как готовить?

Смешать гречневую муку, подсластитель, разрыхлитель и соль. Перемешивать, постепенно добавляя миндальное молоко.