29 марта в Барнауле состоится концерт рок-группы "СЛОТ", на котором артисты представят свой новый альбом "200 кВт".

Новый альбом группа выпустила в последний день осени 2018 года. Это, пожалуй, самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива. Именно на альбоме "200 кВт" разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами. Это динамичный, изрядно электронный, агрессивный и злободневный дэнс-кор.

Организаторы концерта обещают, что зрителей ждет брутальный танцевальный замес, усиленный сокрушительным живым звуком и космическим световым шоу.

Концерт состоится 29 марта в клубе Che Guevara. Начало в 19:00.

Подробности концерта вы можете узнать в группе мероприятия, а также в сообществе "Три Групп".