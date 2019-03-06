Среда, 6 Март, 08:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,51
248089
Обь
-20см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Медики, банкиры и казахи: кто будет шутить в алтайском КВН в 2019 году

, ИА "Амител"
В новом сезоне выступят сразу 20 команд

КВН / Фото: Geometria.ru

2 марта в Барнауле стартовал новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ. По итогам фестиваля в сезон прошли 20 команд. На гала-концерте для барнаульцев выступили 24 команды не только из Барнаула, но и Заринска, Рубцовска, Бийска, Павловска, с. Повалиха, а также из Новосибирской области, Республики Алтай и Казахстана.

"Открытием фестиваля" стала барнаульская команда "Сборная медицинского университета". В номинации "Лучшая актриса" победила Виктория Толстова из команды КВН "22 регион" (г. Барнаул), "Лучшим актером" стал Норбу Гуруев из команды "Сборная медицинского университета" (г. Барнаул). "Лучшую шутку" фестиваля придумала "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул).

В сезон официальной лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ" 2019 года прошли 20 команд:

  1. "Сын маминой подруги" (г. Барнаул, Алтайский край);

  2. "Здравия Желаю" (БЮИ, г. Барнаул, Алтайский край);

  3. "Сборная медицинского университета" (г. Барнаул, Алтайский край);

  4. "Счастливо" (г. Барнаул, Алтайский край);

  5. "22 регион" (г. Барнаул, Алтайский край);

  6. "Привет" (г. Барнаул, Алтайский край);

  7. "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул, Алтайский край);

  8. "Все как надо" (г. Барнаул, Алтайский край);

  9. "От Души" (г. Барнаул, Алтайский край);

  10. "Вышка" (г. Рубцовск, Алтайский край);

  11. "Юмористический Журнал "Казанова" (г. Рубцовск, Алтайский край);

  12. "Какая-то сборная" (г. Бийск, Алтайский край);

  13. "Чепошенский Крокодил" (г. Бийск, Алтайский край);

  14. "Сборная Заринска" (г. Заринск, Алтайский край);

  15. "Кто На Новенького" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай);

  16. "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) – чемпионы прошлого сезона;

  17. "Турбо Пушка" (г. Новосибирск, Новосибирская область);

  18. "Каменные Рогнареки" (г. Новосибирск, Новосибирская область);

  19. "Сб. Усть-Каменогорска" (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан);

  20. Сборная "СУЭК-КУЗБАСС" (г. Новокузнецк, Кемеровская область).

Сезон обещает быть интересным. Первый четвертьфинал состоится 30 марта в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Билеты уже можно приобрести на сайте Кассы.ру: barnaul.kassy.ru/event/2-4135/hall/ и во всех кассах города сети Кассы.ру за символическую цену 200 или 250 рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:17
"Лакомка": что принято делать в третий день масленичной недели 0
08:06
Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта 0
08:03
Следить за здоровьем со стилем и шиком: подарок, способный покорить женщину 0
07:50
Медики, банкиры и казахи: кто будет шутить в алтайском КВН в 2019 году 0
07:34
"Тойота" в лицах: почему барнаульцы выбирают "Тойоту"
Эти люди совершенно разные, но все они выбрали для жизни "Тойоту". Почему? Об этом расскажут они сами в нашем проекте
07:19
Расчеты без посредников: преимущества прямых договоров за электроэнергию 0
07:03
Огромную "двушку" с фресками продают в небоскребе на берегу Оби в Барнауле 0
06:48
Для тех, кто на диете: рецепты блинов без яиц, молока и муки 0
06:32
Крепостная "долина": жители поселка в Барнауле просят мэрию решить их проблемы 2
06:17
Снег и легкий мороз ждет жителей Алтайского края 6 марта 0
06:01
"Побазарим": как изменились рынки Барнаула за последние десять лет 1
05:49
Главный успех российской экономики назвали немецкие СМИ 0
04:52
Россию назвали лидером по внедрению искусственного интеллекта в бизнес 0
03:48
Минприроды назвало отстающие в реализации "мусорной" реформы регионы 1
02:38
Курганские депутаты "заплатками" исправили ошибки в поздравлении с 8 Марта 0
01:38
Американские ученые доказали, что счастье можно купить за деньги 0
00:14
Ученые нашли пользу ожирения при инфекционных заболеваниях и инсульте 0
23:51
Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов" 0
23:37
Чебоксарского депутата высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных 0
23:24
Платные вытрезвители предложили создать сенаторы Совфеда 0
22:48
Милонов назвал телеведущую Малышеву "светом здоровья" 0
22:35
Увеличение в 20 раз штрафа за оскорбление власти одобрили в Госдуме 5
22:08
Bugatti к своему 110-летию выпустила автомобиль стоимостью 11 млн евро 0
21:29
Частный кинофонд Абрамовича будет финансировать до 15 проектов в год 0
21:03
"Подводную лодку Гитлера" нашли в Антарктике через Google Earth 0
20:49
Google после жалобы женщин выяснил, что на самом деле меньше платил мужчинам 1
20:25
"Лежит и набирает вес": замглавы ФСИН объяснил онемение ноги Кокорина 2
20:05
Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян 5
19:55
Британским мужчинам разрешили надевать женскую одежду на королевские скачки 0
19:35
Песков: Кремль не получал предложений от Минска по переходу на рубль в расчетах 0
19:08
Коротко о главном: "Демидов парк", нарушители на маршрутках и качество жилья
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 марта
18:49
Автомобиль мэра Якутска придавило неубранным снегом с крыши 1
18:35
Адвокат Кокорина рассказал об онемении ноги футболиста после электрофореза 4
18:15
Отложенные на Mercedes пять млн рублей похитили у пенсионера в Москве 4
17:52
Медики выяснили, что молоко приводит к повышению уровня холестерина в крови 6
17:32
Папа Римский анонсировал открытие секретных архивов Ватикана 0
17:22
Группа "СЛОТ" выступит в Барнауле со своим новым альбомом "200 кВт" 0
17:13
Несколько пригородных поездов отменят в Алтайском крае на 8 марта 0
17:02
Запрет хостелов в жилых домах принят во втором чтении в Госдуме 0
16:48
Российским женщинам стали меньше покупать подарки на 8 Марта 4
16:32
КамАЗ и легковушка слетели в трассы в Горном Алтае после "пьяного" ДТП 1
16:27
В Павловске активно строят первый дом для работников ДОКа 6
16:24
Кто является самыми богатыми женщинами России по версии Forbes 2
16:16
Домашние и недорогие: нужно ли дарить подарки на Масленицу 0
16:02
Правительство подсчитает весь газ, украденный россиянами у государства 13
15:49
Нашествие клещей ожидают в Алтайском крае будущим летом 6
15:34
Минтруд рассказал, где чаще всего руководят женщины 4
15:23
Сергей Зверев провел одиночный пикет у Кремля против завода на Байкале 14
15:12
Стройка начинается: барнаульцев предупреждают о перекрытии движения 2
15:03
Автобус и внедорожник столкнулись на остановке в центре Барнаула 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.