КВН / Фото: Geometria.ru

2 марта в Барнауле стартовал новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ. По итогам фестиваля в сезон прошли 20 команд. На гала-концерте для барнаульцев выступили 24 команды не только из Барнаула, но и Заринска, Рубцовска, Бийска, Павловска, с. Повалиха, а также из Новосибирской области, Республики Алтай и Казахстана.

"Открытием фестиваля" стала барнаульская команда "Сборная медицинского университета". В номинации "Лучшая актриса" победила Виктория Толстова из команды КВН "22 регион" (г. Барнаул), "Лучшим актером" стал Норбу Гуруев из команды "Сборная медицинского университета" (г. Барнаул). "Лучшую шутку" фестиваля придумала "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул).

В сезон официальной лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ" 2019 года прошли 20 команд:

"Сын маминой подруги" (г. Барнаул, Алтайский край); "Здравия Желаю" (БЮИ, г. Барнаул, Алтайский край); "Сборная медицинского университета" (г. Барнаул, Алтайский край); "Счастливо" (г. Барнаул, Алтайский край); "22 регион" (г. Барнаул, Алтайский край); "Привет" (г. Барнаул, Алтайский край); "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул, Алтайский край); "Все как надо" (г. Барнаул, Алтайский край); "От Души" (г. Барнаул, Алтайский край); "Вышка" (г. Рубцовск, Алтайский край); "Юмористический Журнал "Казанова" (г. Рубцовск, Алтайский край); "Какая-то сборная" (г. Бийск, Алтайский край); "Чепошенский Крокодил" (г. Бийск, Алтайский край); "Сборная Заринска" (г. Заринск, Алтайский край); "Кто На Новенького" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай); "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) – чемпионы прошлого сезона; "Турбо Пушка" (г. Новосибирск, Новосибирская область); "Каменные Рогнареки" (г. Новосибирск, Новосибирская область); "Сб. Усть-Каменогорска" (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан); Сборная "СУЭК-КУЗБАСС" (г. Новокузнецк, Кемеровская область).