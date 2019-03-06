Третий день продолжающейся масленичной недели носит название "Лакомка". Рассказываем о традициях этого дня.

В третий день масленичной недели в каждой семье накрывали столы и продолжали печь блины. Повсюду появлялись торговые палатки, в которых продавались горячие сбитни (напиток из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники.

В среду испеченные блины выносили на улицу и угощали ими соседей, а также всех желающих.

Самым главным событием этого дня был поход зятьев к тещам, для которых они пекли блины и устраивали настоящий пир (если зять был по душе, разумеется), а для забавы любимого зятя созывали всех родных.

За накрытым праздничным столом собравшиеся пели песни о заботливой теще, угощающей блинами зятя. На "Лакомку" нужно было есть сколько душе угодно (хотя это правило соблюдалось в течение всей Масленицы).

Иногда в этот день в деревнях молодые и пожилые женщины наряжались в праздничные платья и катались на санях отдельно от мужчин, при этом распевая веселые песни.

На "Лакомку" еще можно было заниматься хозяйственными работами, а вот на следующий день начиналась Широкая Масленица и все работы прекращались.