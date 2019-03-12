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Такого места на Алтае еще не было – это абсолютно новый формат развлечения

, ИА "Амител"
Приятный сюрприз для тех, кому наскучили однообразные бары, рестораны и даже ... театры

В чем новость, как говорят журналисты? А в том, что впервые в Барнауле появилось место, созданное в рамках концепции евро-американского бара. Здесь можно начать бизнес-встречу и просидеть с партнерами до глубокой ночи за переговорами под смену блюд качественной (преимущественно европейской) кухни. Именно сюда захочется не раз прийти с друзьями, и вам не нужно будет перекрикивать громкую музыку, чтобы узнать, как дела. Лаундж-формат взят за основу и дополнен уникальными для Алтайского края компонентами. Эти новшества уже оценили в Москве и Санкт-Петербурге. И вот теперь – Барнаул.

"Нам хотелось создать уникальное место с особенной атмосферой, куда люди приходят каждый день, а не только по выходным", – так говорят создатели Gastroli Bar.

Gastroli Bar – это не только еда и музыка. Это культура. В самых разных смыслах.

Именно сюда будут приезжать на гастроли актеры известных театров, например, из Новосибирска – "Красный факел". Да, да, именно так – в баре будут давать театральные постановки. Конечно, это будут камерные выступления одного, максимум двух-трех актеров. Но в этом и вся прелесть такого прямого общения актера и зрителя. Кстати, к теме прямого общения со зрителем – Stand UP шоу станут также визитной карточкой заведения. 

Кроме того, здесь будут играть свои треки лучшие DJ Сибири. Вам больше не придется ездить за хорошей музыкой в Новосибирск или Красноярск. 

Гастрольные графики всех приглашенных расписаны на несколько месяцев вперед. О чем это говорит? О том, что каждый визит в Gastroli Bar станет настоящим приключением даже в будние дни. Для ценителей новых вкусовых ощущений лучший бармен региона (победитель краевого конкурса барменов  2018 г.) Сергей Антонов обещает удивлять экстремальными сочетаниями ингредиентов в своих авторских коктейлях.

Провести тест-драйв нового заведения можно будет уже 15 марта. Сбор гостей в 20:00. Организаторы приготовили на открытие насыщенную программу: иммерсивная театральная постановка в исполнении трех актеров, тандем вокалистки и DJ, wellcome-drinks, фото- и видеоотчеты. И самый главный сюрприз – именитый DJ, чье имя пока остается в секрете. Бронирование столиков уже открыто.  

 

Для тех, кому захочется добавить еще красок в свой вечер, не придется никуда ехать. Здесь же – буквально за соседней дверью – вас будет ждать караоке-бар. В день открытия здесь состоится музыкальное Stend Up шоу. Владельцы обещают постоянное обновление плейлистов и лучший звук. И здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Речь о караоке-баттлах. Помимо песенных сражений в Gastroli Bar  караоке – это специальные условия для именинников, подарочные сертификаты, тематические вечеринки и многое другое.

Это уникальное место будет готово принимать посетителей ежедневно с 14:00 и до 02:00. 

Караоке-бар "Гастроли"
ул. Геблера, 33Б 
+7 (3852) 38–08–08 
+7 (3852) 53–42–22

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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