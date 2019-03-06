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Американские ученые доказали, что счастье можно купить за деньги

, ИА "Амител"
Избавив себя от всех домашних хлопот, можно реально стать гораздо счастливее
Необходимо начать тратить деньги на то, чтобы освободить время для отдыха / Фото: psychologies.ru

Необходимо начать тратить деньги на то, чтобы освободить время для отдыха / Фото: psychologies.ru

Профессор Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс заявила, что если перекинуть рутинные дела на кого-то другого, например, заплатив за стирку белья, можно запросто избавиться от стресса и каждый день получать свою дозу эндорфинов, серотонина и дофамина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Science Alert.

Уилланс заявила, что главным стрессообразующим фактором для современного человека является катастрофическая ежедневная нехватка времени.

Она уверена, что это время можно купить: "Плата за оказание простейших бытовых услуг заставляет людей планировать свое время немного лучше".

Уилланс считает, что, избавив себя от всех домашних хлопот, можно реально стать гораздо счастливее.

Но тут, по ее мнению, существует серьезная проблема, поскольку люди часто испытывают чувство вины, когда платят кому-то за стрижку газона, уборку мусора, стирку белья, доставку еды или уборку. В такой момент многие ощущают себя высокомерными и бесчувственными.

Она настоятельно советует избавиться от этого бесполезного чувства вины и начать тратить деньги на то, чтобы освободить время для отдыха или любимых занятий.

Профессор считает, что бездумные траты в этом случае так же неуместны, как и скупость. Помогут ли деньги изменить ситуацию, связанную с нехваткой времени в этом случае? Именно такой вопрос она рекомендует задавать себе каждый раз, когда заглядываешь в открытый кошелек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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