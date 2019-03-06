Курганские коммунисты исправили ошибку в своем поздравительном плакате, адресованном женщинам к 8 Марта, сообщает URA.RU.
Как сообщалось ранее, жители Кургана обратили внимание на досадную ошибку, которая закралась в поздравительный плакат депутатов КПРФ.
Представители городской и областной думы пожелали женщинам "всего самого нилучшего". Также была допущена ошибка в другом слове, но не столь примечательная.
Исправить ошибки решили самым простым способом: поверх слов приклеили заплатки с правильным написанием.
"Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого наилучшего Вам и вашим близким", — фраза теперь написана корректно.
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