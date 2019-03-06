Минприроды назвало отстающие в реализации "мусорной" реформы регионы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов заявил, что новую систему работы по переработке твердых коммунальных отходов до сих пор не запустили 15 регионов, сообщает РИА "Новости".

В черном списке министерства оказались Владимирская, Рязанская, Амурская, Архангельская, Ленинградская, Омская, Курганская и Еврейская области, Забайкальский, Пермский и Хабаровский края, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Москва и Санкт-Петербург.

Логинов отметил, что из указанных субъектов четыре не представили "дорожные карты" по началу реализации реформы. Это Амурская область и Хабаровский край. Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые не утвердили схему размещения отходов.

В Омской области возникли сложности с установлением тарифа. В регионе власти планировали построить мусоросортировочный центр, но расходы на его создание еще не включили в платежи.

Однако даже в тех регионах, где реформа уже запустилась, эксперты Общероссийского народного фронта нашли нарушения. Одной из главных проблем стало отсутствие конкуренции. Более половины торгов по определению регионального оператора прошли только с одним участником.

Однако даже там, где регионального оператора выбрали, указывается на недостаточность опыта и персонала. Кроме того, некоторые фирмы имеют минимальный уставной капитал, а получаемый ими доход намного меньше, чем тот, на который они могут рассчитывать после начала работы с ТКО. За чей счет компании будут заниматься вывозом и переработкой мусора, непонятно.