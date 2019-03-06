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Автомобили Aurus в цвете "русское золото" представили на Женевском автосалоне

, ИА "Амител"
Презентацию провел генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт
В 2019 году планируется выпустить порядка 120 таких машин / Фото: ria.ru Михаил Воскресенский

В 2019 году планируется выпустить порядка 120 таких машин / Фото: ria.ru Михаил Воскресенский

Автомобили класса люкс российского бренда Aurus представили на Женевском международном автосалоне, сообщает RT.

В частности, были представлены бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600 в стандартной конфигурации.

Машины предстали перед публикой в цвете "русское золото". Презентацию провел генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

Минпромторг также подготовил сообщение для презентации. В ведомстве отметили, что создать бренд класса "люкс" для мирового рынка автомобилей было сложно, так как необходимо было соответствовать самым высоким требованиям. Сейчас для развития бренда важно налаживание увеличения производства.

Ранее стало известно, что фонд из ОАЭ получит 36% в производителе автомобилей Aurus. В 2019 году планируется выпустить порядка 120 таких машин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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