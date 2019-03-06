Следственный комитет проводит проверку после появления информации о том, что в квартире многодетной жительницы Барнаула обрушилось потолочное перекрытие.

По словам женщины, инцидент случился 1 марта в ее квартире на улице Профинтерна и лишь по счастливой случайности не пострадали малолетние дети, а также больная мать горожанки.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства случившегося и выяснить, каким образом дом, в котором по федеральной программе несколько лет назад была отремонтирована кровля, оказался в аварийном состоянии.