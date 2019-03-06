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Новосибирец, которого записали к хирургу на прием через 8 дней, умер от рака

, ИА "Амител"
"Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу", – пожаловался ранее Юрий
Юрию было 37 лет / Фото: twitter.com/yurafil

Юрию было 37 лет / Фото: twitter.com/yurafil

В Новосибирске следствие начало проверку информации о смерти мужчины от рака, который не смог срочно попасть к хирургу, сообщает региональный СК.

Речь идет о жителе новосибирского Академгородка Юрии Филимонове. В феврале он рассказал в Twitter, что обратился к терапевту с жалобами на острые боли в животе. Ему предложили записаться на прием к хирургу, который был возможен только через восемь дней. "Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу", – написал он.

По данным НГС, скорую помощь Юрию вызвала инструктор по йоге, которая обратила внимание на его тяжелое состояние, в частности высокую температуру и боли в животе. В итоге оказалось, что у мужчины рак.

Сам Юрий, судя по ответам под своим же сообщением, посчитал, что речь не идет о чем-то серьезном: "Я точно знал, что это не смертельно и знал причину боли. Это были симптомы отравления с некоторыми осложнениями". Таким словами он объяснил, почему не вызвал скорую помощь при болях, а пошел к терапевту и согласился восемь дней ждать приема у хирурга. 

"Состояние здоровья мужчины ухудшалось, после госпитализации в больницу и проведенных операций он умер от рака и развившегося перитонита", – говорится в сообщении СК. Юрию было 37 лет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также свою проверку начало Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.03.2019 11:40
гость

Вот это реальная проблема. Если они не начнут в адекватные сроки принимать людей в больницах, люди тупо начнут звонить в скорую, зачем рисковать жизнью?

0  0
6.03.2019 11:45
- гость -

на йогу с болями и температурой?
мы в семье давно платно лечимся - там всегда есть прием

0  0
6.03.2019 11:55
- гость -

Нацпроектздоровье

0  0
6.03.2019 11:58
- гость -

От рака и перитонита...
мутно как-то.

0  0
6.03.2019 12:04
технарь

сам не следил за здоровьем, а виноваты врачи?
по сути, он уже покойником к врачам пошел, кого винить?

0  0
6.03.2019 12:10
- гость -

6.03.2019 11:45
- гость -
не у всех есть на это возможность.
скажу больше, не все могут отпроситься с работы, чтобы поспасть в бесплатную.

0  0
6.03.2019 12:17
Пионер

Ребенка в понедельник на анализ крови хотел записать. Талоны только на 18 число. Зато чиновничьи хари рапортуют, что все отлично

0  0
6.03.2019 12:20
- гость -

Как это он мог умереть от рака вот так раз и всё, бред какой-то. От перитонита он умер, а вот организм больной раком не справился или врачи накосячили это пусть разбираются. Или не разбираются. Врачи уже явно следы замели, если это их вина.

0  0
6.03.2019 12:26
- гость -



6.03.2019 11:45
- гость -
не у всех есть на это возможность.
скажу больше, не все могут отпроситься с работы, чтобы поспасть в бесплатную.
а время на то, чтобы писать на форуме есть?

0  0
6.03.2019 12:28
- гость -

Таак! Посоветуйте годного терапевта или больничку(не важно платную или бесплатную) где можно качественно обследоваться?

0  0
6.03.2019 12:39
- гость -

6.03.2019 11:45
- гость -
да ну?
я вот с ребенком 4й месяц по всем возможным центрам-больницам бегаю отпрашиваюсь , забила на работу он мне дороже
.

6.03.2019 12:28
- гость -
в диагностическом

0  0
6.03.2019 12:39
Нестор

мы в семье давно платно лечимся - там всегда есть прием ---- на луговой постоянные клиенты))))

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