Фото: instagram.com/kyliejenner
21-летняя Кайли Дженнер из знаменитого семейства Кардашьян стала самой молодой миллиардершей в мире. Как следует из публикации журнала Forbes, состояние Дженнер не получено в наследство, а заработано самостоятельно благодаря косметическому бренду Kylie Cosmetics.
Таким образом Кайли побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который в 23 года стал самым молодым миллиардером.
Комментарии
ух накладки то какие нашила на все мягкие места
Как то за 1,5 тысячи примерно такая же приезжала. Я еще удивился, у них ценник одинаковый и на молодых красивых и на возрастных и не очень. Конечно тогда я ее взял. На лицо реально похожа, да и фигура не хуже. Ей надо было не в Барнауле по саунам ездить, а Kylie Cosmetics рекламировать. Вот кому как повезет
Редакция, уберите из заголовка "молодая". Девушки будет достаточно.
ага заработала, а первоначальный капитал, что бы открыть пару лимонов нужно
Девушка? да у неё и ребенок есть.